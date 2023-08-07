Цены на духи и туалетную воду снизились в России

Во втором квартале 2023 года цены на духи и туалетную воду в России снизились на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на информацию государственной системы маркировки «Честный знак».

Снижение стоимости продукции привело к увеличению спроса, отмечают аналитики. Розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду 2022 года, туалетной воды — на 19%.

В то же время, средневзвешенные цены на парфюмерную воду выросли на 8%, одеколон на 25%. Несмотря на это, продажи продукции выросли на 25% и 5% соответственно.