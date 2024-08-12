Центр занятости населения предлагает бесплатное обучение рязанкам

В рамках проектов «Женское движение Единой России» и «Мама в деле» в Штабе общественной поддержки партии в Рязани прошел круглый стол на тему бесплатного обучения в рамках национального проекта «Демография» для женщин в декрете и неработающих мам с детьми дошкольного возраста.

Участницы узнали о возможности бесплатного обучения, смогли познакомиться с курсами и даже подать заявку на обучение. Получение дополнительного образования или прохождение переобучения позволит молодым мамам освоить новые навыки для дальнейшего построения карьеры.

За 2024 год 42 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и женщины с детьми дошкольного возраста приступили к обучению в рамках проекта.

Также участницы узнали, как построить карьерный трек, открыть свое дело, преодолеть психологический барьер перед возвращением на работу или успешно трудоустроиться на новое место.

Специальный проект «Мама в деле» направлен на создание единой площадки для профессиональной самореализации мам, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей.

26 августа на площадке региональной службы занятости пройдет официальное открытие первого в Рязанской области «Женского клуба».

Записаться для участия в мероприятиях проекта «Мама в деле» можно по телефону: 8(4912) 26-60-28.