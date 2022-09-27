Центр развития культуры Рязанской области запускает новый онлайн-проект «В объективе «Культурное лето»

С 28 сентября в социальной сети ВК в группе «В центре культуры / Рязанская область» будут проводиться видеотрансляции самых ярких событий проекта «Культурное лето в Рязанской области», среди которых – V Международный форум древних городов «Нарядный мир», X Фестиваль искусств «Кремлевские вечера», посвященный 350-летию Петра I; а также мероприятия, приуроченные к 165-летию со дня рождения ученого и нашего выдающегося земляка К.Э. Циолковского.

Съёмку и монтаж осуществила Арт-студия «Кинодебют» Центра развития культуры.

В холодную осеннюю погоду видеопрограммы поднимут зрителям настроение, подарят заряд радостных и незабываемых эмоций.

Открывает онлайн-проект трансляция оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», премьера которой состоялась в дни V Международного форума древних городов на открытой площадке – Лыбедском бульваре. Постановка оперы была одним из самых грандиозных проектов Форума. Поэтому зрители, которые не смогли посетить мероприятие, получают уникальную возможность увидеть чувственную и эмоциональную историю.

В основе произведения лежит исторический эпизод, связанный с женитьбой царя Ивана Грозного. Сюжет повествует об отравлении дворцовыми недоброжелателями царской невесты – Марфы Собакиной. Спустя век, в царствование Алексея Михайловича Романова, эти события с поразительной точностью повторяются вновь. Их главной трагической фигурой становится дочь касимовского дворянина Рафа Родионовича Всеволожского — Евфимия, которая была избрана государем в невесты.

Исполнители:

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, солисты московских музыкальных театров.

Режиссер-постановщик – Андрей Цветков-Толбин

Дирижер – Сергей Оселков

Костюмы – Сергей Глебушкин

Концептуальный видеоряд – Наталья Криворотова, Алексей Кондрашов, Николай Родин.

Постановка номинирована на престижную национальную оперную премию «Онегин».

Дата проведения трансляции – 28 сентября в 13.00