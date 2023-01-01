Воскресенье, 1 января, 2023
Татьяна Проводина

Центр погоды Фобос: Предстоящей ночью Центральную Россию ожидают заморозки

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Центральную Россию в ночь на 2 января накроет ледяным панцирем. Такой прогноз представил центр погоды Фобос.

Холодный атмосферный фронт пройдёт по территории центральных регионов страны в сопровождении ливневых осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег.

Столбики термометров преодолеют нулевую отметку в сторону отрицательных значений около 9 утра завтрашнего дня. С восходом солнца снежно-водяная каша замёрзнет и образуется гололедица с толщиной льда 2-7 миллиметров.

В понедельник, 2 января, на дорогах будет скользко. В центре погоды Фобос призвали граждан к осторожности.

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