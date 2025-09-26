Центр образования и развития личности: Профессию в Рязани можно получить быстро и выгодно 

Когда дело касается обучения посредством прохождения профессиональных курсов, любого заинтересованного в первую очередь волнуют две вещи – качество и доступность. Центр образования и развития личности Рязанской области гарантирует и то, и другое, предлагая своим ученикам целый ряд выгодных акций и скидок.

Два основных преимущества, сразу дающих соискателю понять, что по завершении обучения он не останется с не действующим дипломом и пустым кошельком – образовательная лицензия и социальный контракт.

– Социальный контракт

Механизм, позволяющий начать карьеру за счет государства. Как это работает? Управление социальной защиты оказывает гражданам помощь на основании социального контракта в том числе и на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в размере стоимости курса до 30 000 руб. Всё в соответствии с ФЗ №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Благодаря такой компенсации мы получаем центр, в который можно зайти даже при стесненном бюджете — и выйти с профессией.

– Калькулятор персональной скидки

Нахождение самой бюджетной комбинации без отрыва от выбора курса. Удобный инструмент, подсвечивающий реальные скидки (за разовую оплату всей суммы или оплату наличными, за повторное обучение или выбранный режим занятий), сразу рассчитывает финальную стоимость, позволяя получить до 26% выгоды. Скидка не прячется в изначальной цене – Центр честно поощряет осознанные решения и действия студента.

Рассмотрим на примере:

1. Выбираем на сайте интересующий нас курс, допустим, «Ландшафтный дизайн».

2. В открывшейся вкладке рядом со словами «Персональная скидка» нажимаем кнопку «Рассчитать».

3. Вводим параметр «Желаемое время обучения», обозначаем, в какой раз проходим обучение в Центре, а также сумму первоначального взноса.

4. Вуаля! Скидка рассчитана.

– Другие акции и скидки

В учреждении действует еще ряд предложений, которые могут заинтересовать учеников при условии участия в групповой форме обучения. Во-первых, на бьюти-направления действует «комбо», позволяющее освоить целый ряд процедур. Во-вторых, особые скидки предусмотрены в том числе для мам в декрете и льготных категорий граждан. Наконец, скидку можно получить уже просто за оформление заявки через сайт!

– Поддержка по завершении обучения

Приятные особенности не заканчиваются там, где заканчиваются курсы. Даже после их прохождения Центр не бросает своих учеников на произвол судьбы, а помогает с трудоустройством, открытием ИП/ООО и оформлением самозанятости. Регулярно проводятся мини-мастер-классы и дополнительные занятия, позволяющие обновлять полученные навыки, организовываются комьюнити-встречи выпускников. В итоге мы имеем не просто курс, а экосистему поддержки.

«Центр образования и развития личности» является получателем мер поддержки Центра «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Подробнее на сайте: https://kyrsi-rzn.ru/