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Пятница, 24 декабря, 2021
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Центр «Мой бизнес» проведет 9 бесплатных тренингов для предпринимателей

7info7

Центр «Мой бизнес» Рязанской области при поддержке Корпорации МСП проведет 9 бесплатных тренингов для предпринимателей.

Они подойдут как начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, так и тем, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность.

В следующем году запланированы тренинги:

  • Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП
  • Самозанятость: Инструкция по применению
  • Финансовая поддержка
  • Консультационная поддержка
  • Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП
  • Азбука предпринимателя
  • Генерация бизнес-идеи
  • Мама-предприниматель
  • Школа предпринимательства
Реклама

Особенностью программ является получение слушателями практических инструментов для создания и развития бизнеса.

Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.

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