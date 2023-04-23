Центр «Фобос»: Грозы и прохладная погода ждут жителей Центральной России на предстоящей неделе

Синоптики центра «Фобос» дали прогноз на заключительную неделю апреля и первые дни мая.

Понедельник станет самым комфортным днём текущей весны и даже напомнит раннее лето. Погода ожидается солнечной и сухой. Ночью температура составит не ниже 4-9 градусов, а днём воздух прогреется до 17-22 градусов. Однако гардероб менять преждевременно, а зонт лучше держать под рукой.

Во вторник атмосферное давление снизится под влиянием циклона, солнце закроют дождевые тучи. После полудня температура воздуха ожидается от 15 до 20 градусов.

В среду небо продолжит хмуриться, сохранится вероятность небольших осадков, температура опустится на градус.

На четверг синоптики прогнозируют первые весенние грозы, которые принесёт холодный атмосферный фронт с запада. Пройдут ливни. Днём воздух прогреется до 17-22 градусов.

Пятница также ожидается дождливой, станет прохладнее – 13-18 градусов.

В выходные не обойдётся без осадков, температура днём – 11-16 градусов.

Предварительный прогноз на 1 мая – день Весны и Труда – погода будет относительно прохладной. Днём ожидается от 10 до 15 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Местами пройдут кратковременные дожди. Не лучше метеоусловия будут и 2 мая, так что верхняя одежда ещё пригодится.