Центр Белгорода практически обезлюдел после атак ВСУ

В центре Белгорода закрыты многие кафе и магазины после обстрелов со стороны ВСУ, которые усилились в конце декабря, сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, белгородцы стараются не выходить на улицу без особой необходимости.

«На улицах можно встретить редких прохожих», – говорится в публикации.

Как рассказал агентству местный житель Александр, он хотел поменять сим-карту, но все салоны связи в центре города оказались закрыты.

При этом продолжают работать продуктовые магазины и аптеки.

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, погибли 25 человек, в том числе пять детей.