ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-Инвест» из топ-200

Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест», сообщает РБК.

По размеру активов кредитная организация занимала 168-е место в банковской системе страны.

Причиной отзыва лицензии стали нарушения федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Центробанка. В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял меры в отношении «Гарант-Инвеста», включая ограничения на привлечение средств вкладчиков.

25 декабря регулятор провел внеплановую проверку, в ходе которой обнаружил значительную недостачу наличных средств в хранилище банка.

«Создание необходимых резервов для покрытия возможных потерь по отсутствующим активам приведет к полной утрате собственных средств (капитала) банка. В связи с этим деятельность КБ „Гарант-Инвест“ (АО) представляет реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», — отметили в Центробанке.

Также было заявлено, что информация о результатах проверки будет передана в правоохранительные органы.