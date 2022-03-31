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Четверг, 31 марта, 2022

Бывший врач перинатального центра Легостаева вновь высказалась о гибели новорожденного ребенка

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Бывший врач перинатального центра Легостаева вновь высказалась о гибели новорожденного ребенка

Александр Ильин

Бывший врач рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева вновь высказалась о гибели новорожденного ребёнка семьи Инзиных. О пострадавших пациентах медучреждения рассказали в ролике на YouTube-канале «Синдикат» 31 марта. 

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В центре сюжета — история Вероники Инзиной, мамы погибшего мальчика. Ребёнок умер вскоре после естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Веронике же, согласно медицинским показаниям, требовалось кесарево сечение. 

В телефонном разговоре с ведущей канала Татьяна Легостаева высказалась о преимуществах естественных родов.

«Операция – это риск. На любой операции женщина может умереть. У меня все рожают. Чтобы я прооперировала женщину в родах – это настолько редко, просто единицы, заканчиваются кесаревым сечением. <…> Сколько у нас бывает случаев, когда женщина тоже умоляет: сделайте кесарево. <…> Мы женщине говорим – нет, ты только путём кесарева родишь, а она вот – рожает самостоятельно прекрасно», — сказала Легостаева. 

Напомним, по факту смерти младенца следственный комитет возбудил уголовное дело.

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