Бывший врач перинатального центра Легостаева вновь высказалась о гибели новорожденного ребенка

Бывший врач рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева вновь высказалась о гибели новорожденного ребёнка семьи Инзиных. О пострадавших пациентах медучреждения рассказали в ролике на YouTube-канале «Синдикат» 31 марта.
В центре сюжета — история Вероники Инзиной, мамы погибшего мальчика. Ребёнок умер вскоре после естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Веронике же, согласно медицинским показаниям, требовалось кесарево сечение.
В телефонном разговоре с ведущей канала Татьяна Легостаева высказалась о преимуществах естественных родов.
Напомним, по факту смерти младенца следственный комитет возбудил уголовное дело.