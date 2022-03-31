Бывший врач перинатального центра Легостаева вновь высказалась о гибели новорожденного ребенка

«Операция – это риск. На любой операции женщина может умереть. У меня все рожают. Чтобы я прооперировала женщину в родах – это настолько редко, просто единицы, заканчиваются кесаревым сечением. <…> Сколько у нас бывает случаев, когда женщина тоже умоляет: сделайте кесарево. <…> Мы женщине говорим – нет, ты только путём кесарева родишь, а она вот – рожает самостоятельно прекрасно», — сказала Легостаева.