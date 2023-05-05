Бывший советник Кучмы Соскин призвал Киев напасть Курск и Брянск

Украинской армии следует напасть на объекты и города на территории России, заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

«Надо захватить Курскую атомную станцию… надо идти на Брянск», – выразил мнение политолог.

По его мнению, подобные действий позволят вывести конфликт на другой уровень и создать предпосылки для его разрешения.

Соскин утверждает, что российским военным якобы будет трудно выбить ВСУ из захваченных Киевом территорий.