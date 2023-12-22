Пятница, 22 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Бывший сотрудник исправительного учреждения предстанет пред судом по обвинению в мошенничестве

7info
spot_img

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2020 году сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, достоверно зная, что в силу своих служебных полномочий не вправе самостоятельно применять к осужденным меры взыскания, обманным путем получил от одного из осужденных 70 тысяч рублей за обещание не привлекать к дисциплинарной ответственности за использование мобильного телефона на территории исправительного учреждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах