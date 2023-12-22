Бывший сотрудник исправительного учреждения предстанет пред судом по обвинению в мошенничестве

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2020 году сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, достоверно зная, что в силу своих служебных полномочий не вправе самостоятельно применять к осужденным меры взыскания, обманным путем получил от одного из осужденных 70 тысяч рублей за обещание не привлекать к дисциплинарной ответственности за использование мобильного телефона на территории исправительного учреждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу