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Понедельник, 30 мая, 2022

Бывший сельский учитель поджигал военкоматы в Удмуртии

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Бывший сельский учитель поджигал военкоматы в Удмуртии

Поджигателем военкоматов в Удмуртии оказался бывший сельский учитель из Тверской области Илья Фарбер, пишет КП.

По версии следствия, злоумышленник изготовил «коктейли Молотова» и 21 мая бросил в призывной пункт Игринского и Якшур-Бодьинского района. Также он совершил нападение на основное здание военкомата на окраине поселка Игра.

Фарберу уже предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества путем поджога и арестовали на два месяца.

Объясняя мотивы совершенных поджогов, он заявил, что просто хотел проверить, «на что я способен».

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