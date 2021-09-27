Бывший муж зверски убил свою семью под Новосибирском

Житель Чановского района Новосибирской области признал вину в убийстве бывшей жены и ее восьмилетней дочери, пишет КП.

Инцидент произошел 17 сентября. Злоумышленник жестоко зарезал жертв, нанеся им более 30 ножевых ранений.

По предварительной версии, 57-летний бывший муж не мог простить возлюбленную за уход к другому. Пара распалась два года назад, когда женщина решила уйти к однокласснику.

Сообщается, что он мог тщательно спланировать преступление, в частности выслеживал, подглядывал за жертвами. По словам местных жителей, злоумышленник знал, когда новый муж его бывшей жены уедет на охоту.

По данным источника, мужчина прожил с супругой почти 30 лет, у них пятеро детей. Сейчас подозреваемый в жестокой расправе находится в СИЗО.