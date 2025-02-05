Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга убиты – по подозрению задержана внучка

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. По подозрению в преступлении задержана их внучка, 29-летняя Екатерина, сообщает Baza.

По предварительным данным, трагедия произошла более месяца назад. Исчезновение супругов долгое время оставалось незамеченным – их телефоны продолжали оставаться в сети, а от их имени приходили сообщения.

Первым тревогу забил бывший заместитель Тархова. Он обратил внимание, что экс-мэр не берет трубку и лишь отписывается короткими фразами. После нескольких неудачных попыток связаться с Виктором Тарховым он сообщил в полицию.

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Следователи изучили записи с камер наблюдения у дома, где жили супруги. Они заметили, что в начале января Тархов с женой зашли в квартиру, но больше не выходили. При этом их внучка Екатерина неоднократно приходила туда и покидала жилье с большими пакетами. Также она пыталась продать автомобиль деда.

SHOT пишет, что целью убийства могло стать имущество родственников. Подозреваемая начала активно распродавать его. Помимо убийства из огнестрельного оружия рассматривается также версия отравления. Тела найдены лишь частично — есть подозрения, что после убийства девушка могла расчленить трупы и выносить их из квартиры в пакетах по частям.

Тархова и его жену Наталью, по данным источников RTVI, не застрелили, а забили насмерть, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках.

3 февраля возбудили уголовное дело, в тот же день Екатерину задержали. От дачи показаний она отказалась. 5 февраля суд отправил ее под арест на два месяца.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмила ранее была приговорена к семи годам колонии за вымогательство.