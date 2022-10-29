Бывший мэр Архангельска Александр Донской выпустил пародию на интервью Дудя*

Бизнесмен и бывший мэр Архангельска Александр Донской опубликовал на YouTube пародию на интервью Юрия Дудя*.

В нем вместо журналиста сидит надувная кукла, а сам Донской много матерится. Он рассказал, как началась его карьера чиновника.

«Начиналась она, как ты любишь это слово, ******* (хорошо. – Прим. Ред.): выиграл выборы мэра Архангельска… Закончилась она ***** (плохо). Обвинили в подделке диплома, посадили в тюрьму. Посидел 8 месяцев, послали на *** (прочь) из политики», – пояснил Донской.

Экс-глава администрации города подчеркнул, что ее кто-то «замочил» и назвал политику «грязным делом».

* Признан в России иностранным агентом.

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