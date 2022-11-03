Бывший директор рязанской строительной компании недоплатил сотрудникам больше 80 тысяч рублей

Экс-директора рязанской коммерческой структуры, работающей в сфере строительства, подозревают в невыплате зарплаты работникам. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Уголовное дело возбудил Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани областного СУ СКР.

Как считают следователи, с ноября 2020 по март 2021 года руководитель не выплачивал трём сотрудникам заработную плату. Общая задолженность превысила 80 тысяч рублей. При этом подозреваемый имел возможности для погашения задолженности перед сотрудниками.

По уголовному делу сейчас ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, целей и мотивов действий руководителя. Следователи анализируют финансово-хозяйственную деятельность компании и принимают меры по погашению задолженности.

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