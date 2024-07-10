Среда, 10 июля, 2024

Бывшему начальнику технадзора Рязанского ГИБДД Денису Суслякову продлили арест до октября 2024 года

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazannews.ru/

Советский районный суд города Рязани рассмотрел иск о продлении содержания под стражей бывшего начальника технадзора Рязанского ГИБДД, полковника Дениса Суслякова. Об этом пишут «Рязанские новости».

Суслякова обвиняют в том, что он получил в качестве взятки не менее 1 405 600 рублей за принятие решений о выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы. Суслякова задержали 19 октября 2023 года.

По итогу судебного процесса Суслякову продлили арест до 13 октября 2024 года. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Только сидя за партой, инженером не станешь!» Впечатлениями о «Зелёном саде» поделилась студентка Мария Тарубарова

Рязанская область участвует в интенсиве по развитию беспилотных авиационных систем

Роман Иголкин победил на дополнительном предварительном голосовании рязанского отделения «Единой России»

О состоянии пострадавших в аварии с участием автомобиля скорой помощи рассказали врачи рязанской БСМП

На Рязанскую область надвигается гроза

После вмешательства прокуратуры в Спас-Клепиках отремонтировали детские площадки и открыли доступ к санузлу

Валерию Меладзе предложили продать виллу в Испании и передать деньги на СВО

Сергей Миронов рассказал, что спасёт украинцев

Прокуратура проверила, как работают кондиционеры в рязанских автобусах

25-летняя жительница Касимова украла с карты 46-летнего любовника 111 тыс рублей

В Рязани открылось музейное кафе на Соборной

Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов по эффективности реализации промышленной политики