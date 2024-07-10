Бывшему начальнику технадзора Рязанского ГИБДД Денису Суслякову продлили арест до октября 2024 года

Советский районный суд города Рязани рассмотрел иск о продлении содержания под стражей бывшего начальника технадзора Рязанского ГИБДД, полковника Дениса Суслякова. Об этом пишут «Рязанские новости».

Суслякова обвиняют в том, что он получил в качестве взятки не менее 1 405 600 рублей за принятие решений о выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы. Суслякова задержали 19 октября 2023 года.

По итогу судебного процесса Суслякову продлили арест до 13 октября 2024 года.