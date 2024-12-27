Бывшего инспектора ГИБДД приговорили к 5 годам лишения свободы

Бывшего государственного инспектора ГИБДД УМВД России по Рязанской области приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Бывшего сотрудника ГИБДД обвиняют в совершении 6 эпизодов тяжких и 3 эпизодах особо тяжких преступлений. А именно в получении взяток и в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 290 и п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ). Подсудимый свою вину признал, заключил соглашение о сотрудничестве.

Суд признал бывшего служителя закона виновным. Назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимый должен заплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Может быть обжалован в течение 15 дней в Рязанском областном суде.