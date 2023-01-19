Бывшего главбуха спортивной школы в Рязанской области подозревают в присвоении почти 250 тысяч рублей

Касимовский межрайонный СО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера спортшколы по статье о присвоении денежных средств.

По информации следователей, с октября 2021 по октябрь 2022 года подозреваемый каждый месяц начислял себе доплату за якобы выполнение дополнительной работы. На самом деле главбух выполнял обязанности лишь по своей основной должности. Злоумышленнику удалось незаконно начислить почти 250 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведут сотрудники ОЭБиПК ОМВД Касимовский.

По делу идут следственные действия для сбора и закрепления доказательств.