Четверг, 19 января, 2023
Татьяна Проводина

Бывшего главбуха спортивной школы в Рязанской области подозревают в присвоении почти 250 тысяч рублей

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Касимовский межрайонный СО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера спортшколы по статье о присвоении денежных средств.

По информации следователей, с октября 2021 по октябрь 2022 года подозреваемый каждый месяц начислял себе доплату за якобы выполнение дополнительной работы. На самом деле главбух выполнял обязанности лишь по своей основной должности. Злоумышленнику удалось незаконно начислить почти 250 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведут сотрудники ОЭБиПК ОМВД Касимовский.

По делу идут следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

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