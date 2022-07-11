Татьяна Проводина

Бывшее здание минобразования в Рязани осмотрел Павел Малков

Врио рязанского губернатора осмотрел бывшее здание минобразования возле цирка.

Павел Малков дал поручение установить на фасаде QR-код с информацией о здании и прописать функционал объекта в концепции развития центра города. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

С министерством имущественных отношений проведут работу по дальнейшей судьбе исторического здания. Об этом врио главы региона сообщил во время осмотра здания.

До революции в этом доме находилось общежитие благотворительного ремесленного училища, позже – министерство образования и молодёжной политики.

В настоящее время здание пустует и не охраняется. Внутрь здания не раз проникали неизвестные и выносили мебель и оборудование.

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