Бытовой конфликт в Рязанском районе закончился поножовщиной и смертью женщины

Безработную жительницу Рязанского района подозревают в убийстве знакомой. Уголовное дело в отношении безработной местной жительницы 1987 года рождения возбудил Рязанский МСО. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Следователи полагают, что 20 июня 2023 года в посёлке Мурмино между знакомыми, которые находились под воздействием алкоголя, произошёл бытовой конфликт. Подозреваемая ударила оппонентку в грудь ножом. Женщина скончалась от ранения на месте происшествия.

Подозреваемую задержали и получили от неё признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По уголовному делу назначены экспертизы. Следователи устанаавливают все обстоятельства случившегося, занимаются сбором и закреплением доказательств.