Среда, 21 июня, 2023
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Бытовой конфликт в Рязанском районе закончился поножовщиной и смертью женщины

Татьяна Проводина
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Безработную жительницу Рязанского района подозревают в убийстве знакомой. Уголовное дело в отношении безработной местной жительницы 1987 года рождения возбудил Рязанский МСО. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Следователи полагают, что 20 июня 2023 года в посёлке Мурмино между знакомыми, которые находились под воздействием алкоголя, произошёл бытовой конфликт. Подозреваемая ударила оппонентку в грудь ножом. Женщина скончалась от ранения на месте происшествия.

Подозреваемую задержали и получили от неё признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По уголовному делу назначены экспертизы. Следователи устанаавливают все обстоятельства случившегося, занимаются сбором и закреплением доказательств.

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