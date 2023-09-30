Быстро. Комфортно. Экологично. В Рязани отметили 20-летие главной железнодорожной компании страны

29 сентября в локомотивном депо «Рязань» прошло торжественное собрание, посвященное 20-летию со дня основания Открытого акционерного общества «Российский железные дороги». В корпоративном празднике приняли участие заместитель начальника МЖД (по территориальному управлению), наиболее отличившиеся сотрудники, ветераны железнодорожного транспорта.

Заслуженное лидерство

ОАО «РЖД» было создано 1 октября 2003 года постановлением российского правительства. Эксперты отрасли обоснованно считают, что за эти годы благодаря постоянному внедрению новых технологий и сервисов, высокому профессионализму коллектива, компания стала одним из лидеров российской экономики. Столь впечатляющий успех был достигнут благодаря правильно выбранным приоритетам. Это оперативность, комфорт и экологичность перевозок.

Достойный вклад в достижения РЖД вносят и сотрудники Московско-Рязанского управления Московской железной дороги. Сейчас на железнодорожных предприятиях и в основных функциональных филиалах работает около 5 тысяч человек.

Мы ежедневно с максимальной ответственностью обеспечиваем перевозку пассажиров и грузов, обслуживаем и развиваем железнодорожную инфраструктуру, модернизируем производственные технологии, участвуем в социальных проектах компании — поддержке волонтерства, массового спорта и здорового образа жизни, — отметил в своем приветственном слове заместитель начальника МЖД (по территориальному направлению) — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дмитров. — За всеми успехами «Российских железных дорог» стоит каждодневный труд настоящих профессионалов своего дела, чьи знания, опыт, самоотдача и стремление достичь наилучшего результата являются залогом уверенного движения вперёд.

Этапы верного пути

Эти слова легко проиллюстрировать конкретными фактами. Два десятилетия работы компании на рязанской земле вместили немало знаковых событий

В 2005 году на станции Дивово проведена масштабная реконструкция здания вокзала, под старину стилизованы все элементы прилегающей территории. был установлен памятник Сергею Есенину.

В 2006 году на железнодорожной станции Ряжск-1 к 130-летию постройки вокзала. открылся музей. Среди его экспонатов есть материалы, подтверждающие пребывание на станции Ряжск-1 многих знаменитых людей: цесаревича Николая Александровича, великого русского писателя Льва Толстого с семьей, генерала Михаила Скобелева. Всемирно известный ученый и селекционер Иван Мичурин с 1873 по 1875 год работал на этой станции старшим техническим конторщиком.

В 2014 году была проведена полная реконструкция вокзала Рязань-2. В 2018 году реконструирован вокзал в Ряжске. В 2019 году открылось новое локомотивное депо Рыбное. В 2022 году распахнул двери новый павильон для прохода пассажиров на вокзале Рязань-2, а на вокзале Рязань-1 установили исторический экспонат – электровоз. который эксплуатировался на линии Ожерелье – Павелец. Машина подключена к общей системе освещения вокзала (в ночное время у нее загораются буферные огни и прожектор). Также в прошлом году была построена соединительная ветка с индустриальным парком «Рязанский».

Эффективный локомотив экономики

Московско-Рязанское управление МЖД — одна из значимых и системообразующих частей региональной экономики. В 2022 году со станций области погружено 10,45 миллионов тонн различных грузов, что на 3,8 % больше, чем в 2021 году. За прошлый год объем налоговых платежей компании в областной и местные бюджеты составил 866 миллионов рублей. За 6 месяцев этого года в бюджеты разных уровней перечислено почти 620 миллионов рублей.

Безусловно, за каждой строчкой в статистическом отчете, за каждым реальным достижением стоят конкретные люди. Труд каждого из них — основа общего успеха компании.

На торжественном заседании лучшие сотрудники Московско-Рязанского управления МЖД были удостоены профессиональных наград и получили ценные подарки.