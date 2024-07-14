Воскресенье, 14 июля, 2024

Бурунов высказался о продолжении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Автор: 7info

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На фестивале VK Fest в Москве актёр Сергей Бурунов заявил, что не хотел бы видеть продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так он ответил на вопрос о том, хотел бы он сам увидеть второй сезон фильма.

По словам Бурунова, «Слово пацана» основано на реальных событиях, произошедших в определённый исторический период — с 1986 по 1989 годы в Казани. А после уже была «Бригада».

Актёр отметил, что не видит смысла в продолжении сериала, поскольку история первого сезона была посвящена конкретному историческому факту и определённому временному отрезку.

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