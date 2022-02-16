«Буллинг: что это такое, какое ожидает наказание

Прокуратура Рязанской области ответила на вопрос: какая ответственность предусмотрена законом за «буллинг».

Под «буллингом» принято понимать систематическое издевательство, травлю (то есть агрессивные, продолжительные действия), при которых используются публичные оскорбления, в том числе в сети Интернет, угрозы, применение насилия и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство человека.

Законом понятие «буллинг» как и ответственность за него не предусмотрена. Вместе с тем, зачинщиков травли можно привлечь к ответственности за действия, входящие в «буллинг»: оскорбление, нанесение побоев, угрозы.

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В зависимости от характера совершенных действий лицо, нарушителей, в том числе несовершеннолетних, могут привлечь к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности.

Несовершеннолетние нарушители в возрасте до 14 лет не несут ответственность в соответствии требованиями ГК РФ, однако за их действия отвечают их родители и законные представители.

С 14 лет несовершеннолетний может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, а в случае недостаточности денежных средств — совместно опять же с родителями.

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, согласно ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Аналогичное нарушение, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, грозит наложением штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.

Такой ответственности подлежит нарушитель, достигший шестнадцатилетнего возраста.

Самое суровое наказание в соответствии со ст. 110 УК РФ установлено за доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

Такое деяние, если оно совершено в отношении несовершеннолетнего, или в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет.

Кроме того, в связи с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних детей может быть поставлен вопрос и об ответственности их родителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.