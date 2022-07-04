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Понедельник, 4 июля, 2022

Буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом на День независимости США

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Татьяна Проводина

Буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом на День независимости США

Photo by form PxHere

Буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом на День независимости США.

Вместо салюта в небе над Ниагарским водопадом появился символ Z. Об этом пишет Федеральное агентство новостей. Облака в вечернем небе сложились в форме буквы Z – символа российской спецоперации на Украине.

В США отменили праздничный салют в честь Дня независимости впервые за 245 лет. Сообщается, что это произошло из-за проблем с поставками пиротехники, роста инфляции и нехватки персонала.

Ранее представители ЛДПР в Госдуме предложили добавить символы Z и V в автомобильные номера. Письмо направлено на имя руководителя ГИБДД Юрия Черникова.

Видео с сайта Федерального агентства новостей
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