Буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом на День независимости США.

Вместо салюта в небе над Ниагарским водопадом появился символ Z. Об этом пишет Федеральное агентство новостей. Облака в вечернем небе сложились в форме буквы Z – символа российской спецоперации на Украине.

В США отменили праздничный салют в честь Дня независимости впервые за 245 лет. Сообщается, что это произошло из-за проблем с поставками пиротехники, роста инфляции и нехватки персонала.

Ранее представители ЛДПР в Госдуме предложили добавить символы Z и V в автомобильные номера. Письмо направлено на имя руководителя ГИБДД Юрия Черникова.