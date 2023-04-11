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Вторник, 11 апреля, 2023
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Буду счастливы вопреки всем представители одного знака в ближайшие дни

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Image by cookie_studio on Freepik

В ближайшие дни на представителей одного знака свалится огромное счастье. Небывалый успех поможет достичь заветных целей, повысить своё благосостояние.

Речь идёт об Овнах. Сложится ощущение, что они счастливы вопреки всем. Наконец-то сбудется их большая мечта. Главное – на пути к цели не сворачивать в другую сторону.

Скорее всего, окружение будет пытаться сбить Овнов с толку. Реагировать на провокации не стоит. Прислушивайтесь к мнению только авторитетных людей и делите сказанное ими на двое.

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