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Пятница, 16 апреля, 2021
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Брянского депутата задержали по подозрению в педофилии

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело против депутата Дятьковского райсовета, который подозревается в половом сношении с девочкой, которой исполнилось 12 лет, пишет портал «Брянские новости».

По версии следствия, ребенка народному избраннику привела за плату 19-летняя местная жительница. Несовершеннолетняя испытывала материальные трудности, что и воспользовалась сутенер.

Злоумышленница уговорила девочку заниматься проституцией. Против нее также возбуждено дело.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Депутату грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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