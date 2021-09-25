Брянский театр драмы представил рязанцам комедию-фарс «Тётки»

В пятницу, 24 сентября, гастроли Брянского театра драмы имени А.К. Толстого в Рязани продолжились спектаклем «Тётки».

Комедия-фарс – этот термин как нельзя лучше определяет жанр постановки по пьесе Александра Коровкина. Да и не только жанр, но и костюмы, музыкальное оформление и ситуации, в которые попадают герои.

А начиналось всё в лучших традициях детектива. В старинном доме, имеющем историческую ценность, живут родные сестры-пенсионерки Роза и Гретта. Как и положено одиноким дамам преклонного возраста, они ссорятся, мирятся, болтают по телефону с соседками, смотрят сериалы, пекут пирожки и пытаются избавиться от мышей. Два последних факта и легли в основу сюжета. По нелепой случайности мышьяк и пирожок оказались слишком близко друг к другу. И все вместе, опять же совершенно случайно, они попались на глаза предприимчивому Виталию Петровичу. Мужчина пришёл в гости к «тёткам», чтобы обманом завладеть их домом. Но он не единственный, кому приглянулись эти квадратные метры. На дом тётушек претендует и их племянник Роберт, неожиданно приехавший погостить с невестой. Ещё одним незваным гостем, принесшим хлопот не меньше, чем потерявший сознание Виталий Петрович, стал второй племянник – актёр-неудачник Эрик, бежавший из тюрьмы.

Переодевания, недоразумения, шутки, розыгрыши, кража, потеря сознания, ревность, мошенники, полиция, угрозы, шантаж – вот таким коктейлем угостили артисты Брянского театра рязанцев. И судя по овациям в финале, зрители остались довольны!

Брянский театр драмы в рамках межрегионального направления «Больших гастролей» пробудет в Рязани до 26 сентября.

Фотограф Наталья Петрунина