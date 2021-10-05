Брянских чиновников обвинили в равнодушии из-за квартиры с плесенью для сироты

Сирота Светлана Клещевникова из Клетнянского района Брянской области обвинили чиновников в равнодушии из-за предоставленного ей жилья по договору социального найма, пишет Брянск Today.

Сообщается, что женщине, ее мужу и их двум детям младше трех лет предоставили квартиру в 2018 году.

Вскоре семья столкнулась с трудностями. В частности, в их доме появилась плесень, стали отклеиваться обои. При этом в техническом подполье и на полу в холодное время стоит вода.

Женщина решила написать заявление в правоохранительные органы после того, как ей не удалось решить проблему обращением в администрацию. В итоге было возбуждено уголовное дело о халатности. Экспертиза выявила нарушения, однако в квартире сироты по-прежнему ничего не изменилось.