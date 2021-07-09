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Пятница, 9 июля, 2021
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Брянские журналисты обвинили коллег в «потере разума» из-за вакцинации

Никита Брыкин
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В Брянской области чиновники недовольны освещением проблем в ходе массовой вакцинации от коронавируса в регионе, пишет сайт «Городской».

Из-за хода прививочной компании также негодуют местные жители. Как пишет портал, на них устроили атаку через СМИ, имею в виду порталы «Брянск Today» и РИА «Стрела».

В публикации приводится пример новости «Брянских журналистов обвинили в дремучей неграмотности из-за вакцины «Спутник V». Подчеркивается, что указанные СМИ придумали одинаковый заголовок для этого материала.

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