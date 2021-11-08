Брянские антипрививочники записали агрессивное видеообращение к Владимиру Путину

В Брянске около 40 противников обязательной вакцинации записали видеообращение к президенту страны. Об этом сообщают “Брянские новости”.

Жители города потребовали у Путина восстановить конституционные права и свободы. По их мнению, нарушены права на неприкосновенность частной жизни, а государство будто бы разжигает войну между людьми.

Пользователи Сети, увидевшие ролик, отметили, что активисты ведут себя весьма агрессивно, разделяя всех по принципу «сделал или не сделал прививку». По мнению брянцев, антипрививочникам нужно умерить злобу.

Сейчас видеообращение опубликовано лишь в соцсетях. Но вскоре его отправят на сайт президента России kremlin.ru.