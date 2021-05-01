Брянцы пришли в ужас от мусорной свалки в Майском парке

- Advertisement -

Жители Брянска обсуждают мусорную свалку, которая образовалась в Майском парке возле скейт-парка.

Публикация об этом появилась накануне в группе «Подслушано Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста обратил внимание, что на реконструкцию общественного пространства было выделено 90 миллионов рублей. Однако вандалы оставили после себя гору бутылок, которую никто не убирает.

«Людям видимо нравится жить в мусоре, вот они и создали себе уют», – предположил местный житель.

В комментариях некоторые пользователи пристыдили горожан за наплевательское отношение к окружающей среде.