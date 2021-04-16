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Пятница, 16 апреля, 2021
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Брянцам рассказали о схемах обмана патологоанатомами

Никита Брыкин
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Адвокат адвокатской палаты Московской области, член коллегии адвокатов Москвы «Династия» Ярослав Бочаров рассказал в эфире телеканала «Городской» о схемах обмана патологоанатомами родственников умерших.

По его словам, в моргах есть перечень услуг, которые оказываются бесплатно, например, омыть и надеть одежду на тело. Таким образом, учреждения не должны брать за это деньги.

При этом родственникам придется заплатить, чтобы заказать прическу или макияж для покойного.

Также как отметил юрист, людей обманывают, когда говорят, что справка о причинах смерти выдается за деньги.

Бочаров подчеркнул, что с людей часто берут деньги за то, чтобы тело не вскрывалось, хотя родственники и так могут потребовать, чтобы вскрытие не проводилось. Это актуально в тех случаях, когда речь не идет о криминальном характере смерти.

Также в этот список входят законодательные ограничения: опасные инфекционные заболевания.

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