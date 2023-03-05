Десятилетний мальчик Федор рассказал, как спас от диверсантов двух первоклассниц в селе Любечане Брянской области, видео появилось в телеграм-канале SHOT.

По его словам, злоумышленники начали стрелять по машине, в которой он с другими детьми направлялся в школу. В результате погиб водитель.

В этот момент ребенок решил, что нужно бежать с девочками в лес и добраться до соседней деревни. В лесополосе их подобрало попутное авто.

«Они нас довезли до мамы моей знакомой. Я понял, (что ранен. — Прим. Ред.), когда мы добежали до дома. Я начал снимать куртку, вижу — у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я тогда понял, что пуля. Ну, она побаливала», — признался Федор.

Медики уточнили, что на второй день после операции мальчик нормально ест и пьет. Вскоре его поставят на ноги.

Нападение произошло утром 2 марта. В результате атаки диверсантов, пришедших с территории Украины, погибли двое мужчин, пострадал ребенок.