Суббота, 18 марта, 2023
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Брянцев предупредили об арктическом вторжении холодного воздуха

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Минувшая ночь стала пиком арктического вторжения холодного воздуха в Брянскую область, сообщили «Брянские новости».

По словам синоптиков «Фобоса», по это причине температура воздуха будет ниже нуля по ночам в выходные. Ожидается похолодание до четырех градусов ниже нуля.

Метеорологи прогнозируют возвращение тепла в субботу и воскресенье – температура поднимется до семи градусов выше нуля.

Брянцев предупредили, что в некоторых местах сохранится гололедица.

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