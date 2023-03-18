Брянцев предупредили об арктическом вторжении холодного воздуха

Минувшая ночь стала пиком арктического вторжения холодного воздуха в Брянскую область, сообщили «Брянские новости».

По словам синоптиков «Фобоса», по это причине температура воздуха будет ниже нуля по ночам в выходные. Ожидается похолодание до четырех градусов ниже нуля.

Метеорологи прогнозируют возвращение тепла в субботу и воскресенье – температура поднимется до семи градусов выше нуля.

Брянцев предупредили, что в некоторых местах сохранится гололедица.