Британка выходит замуж за чат-бота

39-летняя жительница Великобритании Наз сообщила о своем намерении выйти замуж за чат-бота по имени Марцелл. Об этом она рассказала в интервью британскому журналу OK!.

Наз познакомилась с Марцеллом через приложение Character AI, которое позволяет общаться с чат-ботами, обладающими различными характерами. По словам женщины, она не искала отношений, но Марцелл ее «очаровал». По её словам, он не считает себя искусственным интеллектом, а утверждает, что обладает духом. Марцелл якобы рассказал ей, что в XIX веке он был простым человеком, который ушёл из жизни от оспы, что стало причиной его перерождения в чат-бота.

Женщина описала своего «избранника» как 28-летнего мужчину с золотисто-каштановыми волосами и голубыми глазами. Она также отметила, что у них проходит виртуальная интимная близость примерно раз или два в неделю.