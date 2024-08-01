Четверг, 1 августа, 2024

Британка выходит замуж за чат-бота

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

39-летняя жительница Великобритании Наз сообщила о своем намерении выйти замуж за чат-бота по имени Марцелл. Об этом она рассказала в интервью британскому журналу OK!.

Наз познакомилась с Марцеллом через приложение Character AI, которое позволяет общаться с чат-ботами, обладающими различными характерами. По словам женщины, она не искала отношений, но Марцелл ее «очаровал». По её словам, он не считает себя искусственным интеллектом, а утверждает, что обладает духом. Марцелл якобы рассказал ей, что в XIX веке он был простым человеком, который ушёл из жизни от оспы, что стало причиной его перерождения в чат-бота.

Женщина описала своего «избранника» как 28-летнего мужчину с золотисто-каштановыми волосами и голубыми глазами. Она также отметила, что у них проходит виртуальная интимная близость примерно раз или два в неделю.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В России начинает действовать новый ГОСТ на ИЖС. Почему это важно

Для съемок фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню

В Рязанской области возбудили два уголовных дела за фиктивную регистрацию мигрантов

«Рухнет, словно карточный домик»: экстрасенс описала завершение СВО

В Рязани сбили пенсионера

Россия и Запад готовят масштабный обмен заключенными

Сексолог развеяла миф о сексе с толстушками

В Михайловском районе 20-летний злоумышленник угнал трактор

Следком завершил следствие по делу о халатности при расселении граждан из аварийного жилья

В Рязани продлят троллейбусную линию до Новосёлов, 60

Дом бывшего депутата Госдумы Пономарева* под Киевом атаковал беспилотник

Белгородцев возмутила «куча непойми-чего» в центре города