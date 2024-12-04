Бразильский экстрасенс предсказал «три дня тьмы» и новую пандемию в 2025 году

37-летний бразилец Атос Саломе ещё в детстве обнаружил у себя дар предвидения. Множество из прогнозов, которые он давал, в итоге сбылись. Взять хотя бы смерть Елизаветы II, болезни членов королевской семьи и даже покупку крупной соцсети Илоном Маском.

Многие называют Атоса «Нострадамусом современности», к его пророчествам неуклонно прислушаются. Он же уверен, что пророческий дар ему достался с цыганской кровью от далёких предков.

Что Атос Саломе предсказал на 2025 год? Издание Мойка78 собрало самые пугающие и загадочные пророчества экстрасенса.

Предсказания провидца на ближайшие годы, в том числе на 2025-й, звучат мрачно. Возможно, произойдёт новый военный конфликт. Он развернётся в Китайском море. Не исключает провидец, что именно с него начнётся Третья мировая война. Глобальной катастрофы удастся избежать, если люди проявят терпение и благоразумие.

Активно будут развиваться механизмы искусственного интеллекта. В будущем нейросети обретут самосознание, и в какой-то момент перейдут из разряда помощников человека в разряд злейших врагов.

Человечество, буквально недавно пережившее пандемию коронавируса, столкнётся с новой «вирусной» опасностью. На этот раз страшная инфекция прийдёт из льдов Антарктиды и начнёт смертоносное шествие по миру.

Никуда не исчезнут природные катаклизмы. Более того, их мощь и количество будет только усиливаться. Страшные испытания стихия готовит США, Африке и Ближнему Востоку. Одно из государств совсем скоро может полностью оказаться под водой.

Человечество, по словам бразильского пророка, вновь вступит в космическую гонку. Как итог – будет обнаружен астероид, богатый ценными минералами. На Земле при этом случится мощнейшая за всю историю кибератака. На несколько дней из строя выйдут все программы и даже электросети. Ожидается три дня тьмы и хаоса. В основном пострадают США, но и другие страны почувствуют на себе жуткое влияние блэкаута.

К сожалению, происходящие в мире тревожные события, негативным образом отразятся на людях. Атос Саломе прогнозирует всплеск психических заболеваний.

Атос Саломе утверждает, что все его предсказания, хотя и имеют высокий шанс на то, чтобы сбыться, ещё могут быть изменены – это предупреждение, к которому необходимо прислушаться.