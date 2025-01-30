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Изображение от Freepik
Общество

Бот обзванивает рязанцев для повышения качества оказания медуслуг

Анастасия Мериакри

В Рязанской области в тестовом режиме работает бот, который звонит пациентам после приёма у врача. Он собирает отзывы, чтобы в дальнейшем усовершенствовать качество оказания услуг. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Сейчас бот в основном обзванивает пациентов Рязанской ОКБ. Звонки поступают пациентам на следующий день после приема с 9:00 до 20:00. Опрос занимает меньше 5 минут. 

Отмечается, что перечень абонентов не содержит персональных данных, там есть информация только о времени приёма и номере телефона. Звонки идут со стационарного номера +7 (4912) 33-78-98, бот делает максимум 3 попытки дозвониться.

Этот же бот осуществляет подтверждение записи к врачу, чтобы учреждения здравоохранения могли скорректировать распределение нагрузки своих специалистов и график приема пациентов.

Следующий шаг – искусственный интеллект проанализирует ответы, а Минздрав на основании полученных данных примет меры для повышения качества услуг. Программа будет расширяться.

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