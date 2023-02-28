Больше тысячи членов семей военнослужащих прошли внеплановые профосмотры в Рязанской области

В честь Дня защитника Отечества рязанские врачи провели социальную акцию, которая продолжалась несколько дней в Рязани и всех районах области. Внеплановую диспансеризацию организовали для военнослужащих и членов их семей. Профосмотры прошли свыше 1100 человек, включая детей.
Приём вели терапевты и узкие специалисты – эндокринолог, отоларинголог, хирург, невролог, гастроэнтеролог, окулист, онколог, гинеколог, психотерапевт и психиатр. Работали кабинеты ЭКГ, УЗИ, лаборатории, передвижная ФЛГ-установка.
На дообследование направили свыше 80 человек. 150 пациентам дали рекомендации по дальнейшему лечению в связи с выявленными патологическими состояниями. Трёх человек госпитализировали.
Как сообщил глава регионального минздрава Александра Пшенников, социальная акция будет продолжаться: семьи военнослужащих нуждаются в особой заботе.
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