Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Больше тысячи членов семей военнослужащих прошли внеплановые профосмотры в Рязанской области

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В честь Дня защитника Отечества рязанские врачи провели социальную акцию, которая продолжалась несколько дней в Рязани и всех районах области. Внеплановую диспансеризацию организовали для военнослужащих и членов их семей. Профосмотры прошли свыше 1100 человек, включая детей.

Приём вели терапевты и узкие специалисты – эндокринолог, отоларинголог, хирург, невролог, гастроэнтеролог, окулист, онколог, гинеколог, психотерапевт и психиатр. Работали кабинеты ЭКГ, УЗИ, лаборатории, передвижная ФЛГ-установка.

На дообследование направили свыше 80 человек. 150 пациентам дали рекомендации по дальнейшему лечению в связи с выявленными патологическими состояниями. Трёх человек госпитализировали.

Как сообщил глава регионального минздрава Александра Пшенников, социальная акция будет продолжаться: семьи военнослужащих нуждаются в особой заботе.

Александр Пшенников: «Внеплановые приёмы направлены на раннее выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Фактически они помогают поддерживать здоровье, снизить количество случаев инвалидности, увеличить продолжительность жизни и сохранить её качество»

Больше тысячи членов семей военнослужащих прошли внеплановые профосмотры в Рязанской области
Больше тысячи членов семей военнослужащих прошли внеплановые профосмотры в Рязанской области

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