Больше трети жителей Рязани сталкивались с интернет-мошенничеством

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, с каким интернет-мошенничеством сталкивались жители Рязани.

48% опрошенных ответили, что им не приходилось попадать в такую неприятную ситуацию. Сейчас легко попасться на уловки преступников, особенно в интернете, поэтому важно знать правила безопасности в сети, не переходить по подозрительным ссылкам и быть внимательным. «Лучше десять раз проверить, чем отправить деньги не пойми куда. Слышал я много таких историй», – советует Степан.

40% респондентов с обидой вспоминают, как стали жертвой мошенничества. Интернет-преступники придумывают все новые и новые способы обмана, наживаясь даже на добрых поступках людей, которые искренне хотят сделать мир лучше. «Да, один раз помогла приюту для животных. На карту перевела. Только потом оказалось, что это мошенники», – сообщает Юлиана.

Оставшиеся участники опроса не смогли вспомнить, сталкивались ли с виртуальным мошенничеством, и не дали однозначного ответа.