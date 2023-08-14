Больше половины опрошенных жителей Рязанской области готовы работать по вахте, но есть нюансы

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, готовы ли жители Рязанской работать вахтовым методом и при каких обстоятельствах переключатся с основной работы на вахту.

Вахтовая готовность

Опрос hh.ru показал, что 64% опрошенных соискателей и работающих граждан в целом готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Из них, 12% или почти каждый десятый респондент в любом случае при поиске работы просматривает вахтовые вакансии и взвешивает их ценность. Еще 36% жителей Рязанской области готовы попробовать вахту, если работодатель предложит интересную работу. 6% опрошенных в целом не против вахтовой работы, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 10% готовы пойти работать по вахте, но только в исключительных обстоятельствах и, если вообще не будет работы, в том регионе, где живут граждане.

С другой стороны, 39% жителей Рязанской области заявили, что ни при каких обстоятельствах работать по вахте не будут. Чаще других настроены против вахты работники от 35 до 44 лет (отрицательно ответили сразу 24% респондентов). А вот если получат интересное рабочее предложение готов стать вахтовиком каждый второй (53%) опрошенный респондент в возрасте от 35 до 54 лет.

В разрезе регионов больше других заинтересованы в вахтовом методе работы жители Дальнего Востока (сразу 21% опрошенных готовы рассмотреть такие предложения о работе). На втором месте по числу желающих попробовать себя в качестве вахтовых работников жители Сибири и Юга России (по 14% готовы рассмотреть такую работу). А вот реже других интересуются вахтой жители Урала (13%), Приволжского ФО (13%), СЗФО (8%), Москвы (6%) и Петербурга (5%).

Чем вахта привлекает и отталкивает жителей Рязанской области

Респонденты также рассказали, о том, чем могла бы привлечь их вахтовая работа. Лидирующим фактором, почему люди пошли бы на такой карьерный эксперимент — уровень оплаты труда на вахте должен превышать текущий доход человека в 2-3 раза. Этот момент может сделать вахту привлекательной сразу для 54% респондентов. Очевидным преимуществом для тех, кто взвешивает плюсы и минусы данного формата работы может стать хороший соцпакет, ДМС, страховка жизни и другие льготы для работника – об этом заявили 26% жителей Рязанской области, прошедших опрос.

Также 20% считает, что в рамках подобного формата работы люди могут повысить квалификацию или приобрести новую профессию. Еще 21% считают очевидным преимуществом вахты – возможность посмотреть страну и пожить в другом регионе. 19% в целом готовы рассмотреть вахту, если её будет предлагать известная компания-работодатель. А 5% считают, что вахта – это отличная возможность пообщаться с новыми и интересными людьми.

Основным минусом вахты жители Рязанской области, назвали бытовые неудобства (41%). Многие (39%) сомневаются в порядочности работодателей, предлагающих работать в других регионах. Почти треть (29%) не готовы находится в дали от семьи и друзей. Каждого пятого (20%) отталкивает тяжелый физический труд, который они связывают с вахтой. Еще 4% не будут работать по вахте из-за «режимных» запретов в вахтовых городках (запрет на алкоголь и т.п.).

Также респонденты отмечали, что от вахтового метода работы их может отталкивать не адекватное отношение к людям на таких предприятиях, возрастные ограничения, а также возможно ограниченный доступ к медицинской помощи, отсутствие выходных и долгий рабочий день.