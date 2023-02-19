Больше 9 тысяч жителей Рязанской области в прошлом году взяли ипотеку на жильё

В 2022 году жители Рязанской области оформили 9189 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 29,6 млрд рублей. На 1 января 2023 года кредитный ипотечный портфель составлял 89,5 млрд рублей.

В течение года интерес к ипотечному кредитованию у жителей региона был неоднородным. Займы активно оформляли в феврале и марте, а в апреле и мае выдачи снизились до 0,8 млрд рублей в месяц. После возвращения ставок на более умеренные уровни и повышения доступности ипотеки спрос повысился.

Рекордный объём ипотеки пришёлся на декабрь 2022 года — 5,2 млрд рублей. Это почти вдвое выше ноябрьского значения и на 28% больше показателя декабря 2021 года. В декабре 2022 средняя ставка по ипотечным договорам снизилась в сравнении с 2021 годом на 2,3 п.п. до 5,6%. Во многом это произошло благодаря льготным программам кредитования.

Средний размер кредита на покупку жилья в Рязанской области по итогам года достиг 3,2 млн рублей. Средний срок кредитования увеличился и составил 25 лет 4 месяца. Подробные сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России в целом и по регионам можно найти в информационном бюллетене на сайте Банка России.