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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Больше 30 росгвардейцев в Рязани стали донорами крови

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Фото пресс-службы Росгвардии

Больше 30 сотрудников Управления Росгвардии по Рязанской области поучаствовали в добровольном донорстве крови.

Ведомственная акция «От сердца к сердцу», приуроченная к Национальному дню донора, прошла на базе Рязанской станции переливания крови.

Перед процедурой добровольцы прошли обязательный медосмотр. Благодаря росгвардейцам банк донорской крови пополнился на 12 литров.

Помощник начальника областного Управления Росгвардии Сергей Ларькин: «Добровольно сданная кровь – это возможность спасти чью-то жизнь. Наши сотрудники с радостью готовы помогать»

Многие росгвардейцы сдают кровь уже не впервые – военнослужащие и сотрудники ведомства регулярно участвуют во Всероссийской акции добровольного донорства.

Только с начала года донорами крови стали 55 сотрудников Росгвардии, сдав больше 20 литров крови на нужды медицинских учреждений региона.

Больше 30 росгвардейцев в Рязани стали донорами крови

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