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«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие

7info

Сегодня в преддверии Дня медицинского работника сотрудники ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» торжественно отметили 60-летие своего лечебного учреждения. Праздничная церемония прошла в МКЦ.

Поздравить коллектив больницы пришли представители региональной власти и муниципалитетов, руководства Московской железной дороги (МЖД), областного Фонда ОМС, профсоюзов.

Многие сотрудники были награждены почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками от разных министерств и ведомств.

Руководитель территориального управления МЖД Сергей Дмитров отметил, что благодаря созидательному труду нескольких поколений работников лечебного учреждения в регионе выстроена надёжная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях такой стратегически важной отрасли как железнодорожная.

 — Отрадно, что нынешний коллектив больницы успешно решает поставленные задачи, расширяет сферу своей ответственности. Компания ОАО «РЖД» традиционно уделяет огромное внимание здоровью своих сотрудников. Тем приятнее отметить, что «Больница «РЖД — Медицина» Рязань» входит в число лучших на Московской железной дороге, — сказал Сергей Дмитров.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников назвал учреждение «РЖД — Медицина» стратегическим партнером региональной системы зашиты здоровья населения. Он отметил, что в Рязанской области имеются возможности по совершенствованию организации и оказания медицинской помощи во взаимодействии с ОАО «РЖД». Работа в этом направлении осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ОАО «Российские железные дороги».

Слова поздравления коллективу больницы адресовал заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков. — На вас лежит огромная ответственность, ведь вы отвечаете не только за здоровье локомотивных бригад. В определенном смысле и в ваших руках безопасность сотен пассажиров, — сказал он.

Сегодня «Больница «РЖД — Медицина» Рязань является современной многопрофильной амбулаторно-поликлинической организацией, где оказывают помощь взрослому и детскому населению как амбулаторно (в том числе на дому), так и в условиях дневного стационара в плановой, экстренной и неотложной формах. Шесть подразделений больницы работают в городах Рязань, Рыбное, Сасово и Ряжск.

Квалифицированное медицинское обслуживание получают около 32 тысяч человек, в их числе — работники РЖД и дочерних компаний, ветераны и члены семей железнодорожников, а также приписное население по территориальному признаку. Медицинскую помощь также получают более шести с половиной тысяч детей.

— Штат нашего лечебного учреждения насчитывает более 500 человек, в том числе 144 врача, из которых более половины с высшей квалификационной категорией, а четверо имеют звание кандидата медицинских наук, — рассказала главный врач ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Рязани» Ирина Уткина. — Мы постоянно работаем над совершенствованием диагностической и лечебной базы, которой славится больница. Например, у нас имеется отделение эндоскопии, оснащённое новейшим оборудованием. В больнице проводятся профилактические осмотры работников, связанных с обеспечением безопасности движения поездов и воздействием вредных факторов производства. Планируем развивать это направление, охватывая работников предприятий различных сфер деятельности.

«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие
«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие
«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие
«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие
«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие
«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие
«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие
«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие

Фото: Светлана Скунцева, Владислав Назаров.

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