«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие

Сегодня в преддверии Дня медицинского работника сотрудники ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» торжественно отметили 60-летие своего лечебного учреждения. Праздничная церемония прошла в МКЦ.
Поздравить коллектив больницы пришли представители региональной власти и муниципалитетов, руководства Московской железной дороги (МЖД), областного Фонда ОМС, профсоюзов.
Многие сотрудники были награждены почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками от разных министерств и ведомств.
Руководитель территориального управления МЖД Сергей Дмитров отметил, что благодаря созидательному труду нескольких поколений работников лечебного учреждения в регионе выстроена надёжная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях такой стратегически важной отрасли как железнодорожная.
Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников назвал учреждение «РЖД — Медицина» стратегическим партнером региональной системы зашиты здоровья населения. Он отметил, что в Рязанской области имеются возможности по совершенствованию организации и оказания медицинской помощи во взаимодействии с ОАО «РЖД». Работа в этом направлении осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ОАО «Российские железные дороги».
Слова поздравления коллективу больницы адресовал заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков. — На вас лежит огромная ответственность, ведь вы отвечаете не только за здоровье локомотивных бригад. В определенном смысле и в ваших руках безопасность сотен пассажиров, — сказал он.
Сегодня «Больница «РЖД — Медицина» Рязань является современной многопрофильной амбулаторно-поликлинической организацией, где оказывают помощь взрослому и детскому населению как амбулаторно (в том числе на дому), так и в условиях дневного стационара в плановой, экстренной и неотложной формах. Шесть подразделений больницы работают в городах Рязань, Рыбное, Сасово и Ряжск.
Квалифицированное медицинское обслуживание получают около 32 тысяч человек, в их числе — работники РЖД и дочерних компаний, ветераны и члены семей железнодорожников, а также приписное население по территориальному признаку. Медицинскую помощь также получают более шести с половиной тысяч детей.
Фото: Светлана Скунцева, Владислав Назаров.