Болельщики разгромили «клетку для курильщиков» во время матча ХК «Рязань-ВДВ»

Болельщики, пришедшие на первый в новом сезоне ВХЛ домашний матч ХК «Рязань-ВДВ», разгромили «клетку для курильщиков». Об этом 7info сообщили очевидцы, видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

В новом сезоне изменены правила прохода на домашние матчи команды. Теперь болельщики могут сидеть только в том секторе, куда куплен билет. Раньше люди покупали билеты дешевле, затем переходили на свободные дорогие места. Также зрители перемещались по трибунам ближе к воротам, в которые атакует рязанская команда. Теперь так делать не получится.

Выходить из Дворца спорта «Олимпийский» во время встречи можно, но пройти обратно по тому же билету нельзя. Ранее зрители в перерыве выходили на улицу подышать воздухом, кто-то использовал паузу, чтобы употребить алкоголь в ближайшем заведении.

Ещё одно нововведение — у входа в «Олимпийский» появилась зона для курения. Место огорожено специальными барьерами с металлической сеткой, кто-то называет его «клеткой». Эту «клетку» разгромили болельщики, возмутившиеся новыми условиями.

Недовольство людей, по данным соцсетей, вызвало также то, что проходить во Дворец после перекура пришлось через один металлоискатель, из-за чего образовалась очередь.