Четверг, 5 января, 2023
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Более тысячи рязанцев обратились в травмпункт больницы имени Семашко

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В последние дни из-за погоды в Рязани увеличилось число обращений пациентов в амбулаторно-травматологический пункт больницы имени Семашко. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Специалисты приняли, назначили лечение более тысячи рязанцев, более 200 пациентов направлены в стационары со сложными травмами.

Ведомство напомнило, что число медиков, работающих на приёме, увеличено до 5 врачей-травматологов и 2 лаборантов рентгеновского кабинета.

— В настоящее время специалистам травмпункта удалость стабилизировать ситуацию, — говорится в сообщении Минздрава.

Более тысячи рязанцев обратились в травмпункт больницы имени Семашко

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