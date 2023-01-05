Более тысячи рязанцев обратились в травмпункт больницы имени Семашко

В последние дни из-за погоды в Рязани увеличилось число обращений пациентов в амбулаторно-травматологический пункт больницы имени Семашко. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Специалисты приняли, назначили лечение более тысячи рязанцев, более 200 пациентов направлены в стационары со сложными травмами.
Ведомство напомнило, что число медиков, работающих на приёме, увеличено до 5 врачей-травматологов и 2 лаборантов рентгеновского кабинета.
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