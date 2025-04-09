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Изображение от freepik
Медицина

Более 600 льготных рецептов выписали за день в рязанской поликлинике

Анастасия Мериакри

В рязанской поликлинике городской больницы №11 9 апреля выписали более 600 льготных рецептов. Об этом сообщает министерство области ВКонтакте.

Поликлиника ГКБ №11 в Дашково-Песочне стала рекордсменом Рязанской области по количеству прикреплённого населения. Здесь обслуживают 95 000 человек.

В среду, 9 апреля, пользователи соцсетей пожаловались на очереди за льготными рецептами. Это случилось после 14 часов. К этому времени в поликлинике уже открыли второй кабинет для выписки льготных рецептов, чтобы разгрузить специалиста и уменьшить время ожидания пациентов.

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Медицинские работники просят отнестись к ситуации с пониманием: здесь работают так быстро, как только это возможно. Никто из пациентов не остался без льготного рецепта, однако для этого потребовалось время и усилия нескольких специалистов.

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