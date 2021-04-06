Более 50 рязанцев подали заявки на конкурс по формированию молодёжной администрации

52 заявки подали рязанцы на участие в конкурсе по формированию молодёжной администрации города.

Это люди от 18 до 30 лет, они постоянно проживают, обучаются или работают в Рязани. В рамках дистанционного этапа направили документы, подтверждающие их образовательную, трудовую, общественную деятельность. По итогам экспертизы документов на следующий этап допущен 51 человек.

В апреле претендентов ждут два очных конкурсных испытания: интервью», которое проводится для оценки профессиональных, деловых и личностных качеств, и презентация проекта. В рамках последнего испытания участники конкурса должны будут защитить перед комиссией индивидуальный проект, направленный на решение социально-экономических задач и развитие города. В итоге конкурсная комиссия определит состав молодежной администрации Рязани, который будет осуществлять свою деятельность 3 года.

Работа в молодежной администрации ведется на общественных началах и будет скоординирована с созданными при каждом структурном подразделении Общественными советами, отметили в пресс-службе администрации.