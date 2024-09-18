Более 50 НКО в Рязанской области получили субсидии на реализацию социально значимых проектов

18 сентября в Доме общественных организаций прошел семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), успешно прошедших в 2024 году региональный конкурсный отбор на предоставление субсидий. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Всего по двум подпрограммам в адрес конкурсной комиссии в 2024 году поступило 77 заявок. В список победителей вошли 56 СО НКО. Общая сумма субсидий составила более 22 млн рублей из средств Фонда президентских грантов и областного бюджета.

В семинаре приняли участие СО НКО, работающие по направлениям: социальное обслуживание, поддержка и защита прав граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение исторической памяти.

В ходе мероприятия обсуждали порядок составления отчетности по заключенным с победителями конкурса соглашениям, а также другие актуальные вопросы.